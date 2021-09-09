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رجل يقتل زوجته داخل فندق وسط أربيل وانتحار شاب شنقاً في خانقين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-09T07:05:55+0000
رجل يقتل زوجته داخل فندق وسط أربيل وانتحار شاب شنقاً في خانقين

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس بإقدام رجل على قتل زوجته داخل فندق وسط مركز المدينة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن الشرطة تلقت بلاغا في الساعة الـ11 من مساء أمس بوقوع حادثة قتل داخل فندق "أربيل كراند" ليتوجه وعلى الفور فريق من شرطة الطوارئ إلى محل الحادث".

وأوضح البيان أنه "تبين فيما بعدُ أن سيدة تُدعى (ليلان آزاد محمد) قُتلت على يد زوجها المدعو (ک. م. ح.) بإطلاقات نارية جراء مشكلة إجتماعية".

ووفقا للبيان فإن المتهم تم تسليمه إلى مكتب مكافحة الجريمة لفتح ملف تحقيق معه وإحالته إلى القضاء ليمثل أمام القانون.

وفي حادث آخر أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى بانتحار شاب شنقا في قضاء خانقين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر ١٥ عاما أقدم على الانتحار شنقا ليلة أمس الأربعاء في قرية (قولاي)التابعة لخانقين تحت ظروف غامضة".

واضاف"أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث"

وتشهد ديالى خلال السنوات الأخيرة تصاعدا بحوادث الانتحار خاصة الشباب لأسباب نفسية ومعيشية أو مشاكل عائلية.

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