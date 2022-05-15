رجل يصيب زوجته وشقيقها بجروح باطلاق النار عليهما في اربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، يوم الأحد، القاء القبض على شخص قام بإطلاق النار على بيت أهل زوجته وسط مركز المدينة.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز في تصريح للصحفيين اليوم، ان شخصا هاجم منزل أهل زوجته بإطلاق النار عليه في حي "شورش" وسط اربيل، مضيفا أن الهجوم أسفر عن اصابة زوجته وشقيقها بجروح.

وعزا عزيز سبب وقوع الحادث إلى خلافات إجتماعية، ويُدخل ضمن خانة العنف ضد المرأة، مشيرا الى صدور مذكرة قبض بحق ذلك الرجل وفق المادة 405 من قانون العقوبات العراقي.

وذكر المتحدث ايضا انه تم القاء القبض على المتهم ليلة امس، وتمت إحالته الى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.