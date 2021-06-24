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رجل أعمال وسياسي متحدياً حكومة الإقليم: سأبيع لتر البنزين بـ500 دينار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-24T10:41:53+0000
رجل أعمال وسياسي متحدياً حكومة الإقليم: سأبيع لتر البنزين بـ500 دينار

شفق نيوز/ اعلن رئيس حراك الجيل الجديد رجل الاعمال شاسوار عبد الواحد، أنه سيبيع البنزين في إقليم كوردستان بسعر 500 دينار عراقي للتر الواحد إلى المواطنين اعتباراً من اليوم الخميس .

وقال شاسوار عبد الواحد في مؤتمر صحفي عقده في القرية الالمانية في السليمانية، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، انه وتحديا لحكومة الاقليم انه سيوزع البنزين "النورمال" العادي بسعر 500 دينار بعد ان وصل الى 725 دينارا مساندة للمواطنين ووضع الحكومة في احراج، وفق تعبيره.

وأضاف: نحن نملك في الاقليم مصفاتين احداهما في السليمانية والاخرى في اربيل تعمل للأحزاب وليس للمواطن ووضعوا جمارك على البنزين الإيراني ليرتفع سعره أيضا.

وزاد بالقول: "انا اتحدى الحكومة ان تعلن أمام الصحفيين حقيقة أسعار البنزين اذا رفعت رسوم البنزين 175 دولارا للصهريج الواحد و سيكون اسعارها 500-550 دينار".

ويقول حراك الجيل الجديد إنه أمنّ 5 شاحنات محملة بالبنزين سيتم توزيعها الى المواطنين اليوم مباشرة في قرب "جافي لاند" بسعر 500 دينار.

يذكر ان سعر البنزين العادي (النورمال) في إقليم كوردستان قبل ارتفاع سعر الدولار، كان سعر اللتر الواحد 475 دينارا وارتفع الى 650، اما "المحسن" فقد وصل الى 700 دينار للتر الواحد بعد ان كان بـ550 دينارا للتر الواحد.

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