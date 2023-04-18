رجال دين يشيدون بدور نيجيرفان بارزاني في حل الخلافات والاستقرار السياسي

شفق نيوز/ اقام رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء مأدبة افطار لعدد من رجال الدين في نيابة عن جميع رجال الدين في اقليم كوردستان.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز ان "في المأدبة التي حضرها نائب رئيس الاقليم مصطفى سيد قادر ووزير الاوقاف والشؤون الدينية پشتيوان صادق، عبر في البداية رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان عن شكره لرئيس الاقليم على جهوده المستمرة لحل الخلافات الداخلية ووحدة الصف والاستقرار السياسي وتمنى ان تكون هذه الجهود سببا في التخفيف من التوترات وانهاء الخلافات".

واضاف البيان ان "بارزاني و الى جانب الاشادة بدور رجال الدين في نشر الوعي الديني والوسطية ونشر روح والخير والاصلاح وحماية مواطني اقليم كوردستان من تأثير الفكر المتطرف، فانه اكد ايضا على ان علماء الدين وفي الثورات التحررية لشعب كوردستان كانوا دائما في جبهة الدفاع عن حقوق شعبهم المشروعة وربطوا الدين و الوطنية سوية ".

واكد ايضا انه "يجب النظر بتفاؤل الى حل المشاكل الداخلية والعالقة مع بغداد، لأنه لا يوجد اي خيار امام الاطراف سوى الاتفاق ونحن على طريق الاتفاق والتفاهم بهذا الخصوص".

تتمة..