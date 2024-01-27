رجال دين وشخصيات من السليمانية يدعون لإنهاء اضراب المعلمين

شفق نيوز/ دعا مجموعة من رجال الدين والشخصيات في مدينة السليمانية اليوم السبت، المعلمين والمدرسين بالعودة الطوعية لقاعات الدراسة، مطالبين بالوقت نفسة من حكومة الإقليم الاستجابة فعليا لمطالب المعلمين والمحاضرين.

وقال القاضي رزكار محمد أمين خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، انهم يقدرون عاليا حجم تضحيات الأسرة التعليمية ودورها المهم في بناء البلد كما وندعم مطالبهم الشرعية والتي تمثل استحقاقهم الشرعي والقانونية.

وأضاف أنه في الوقت الذي نثمن به جهود الأسرة التعليمية نعول على صبرهم وحرصهم لعدم ضياع العام الدراسي من خلال عودتهم لقاعات الدراسة، مشيرا الى ان المتضرر من ضياع العام الدراسي هم أبناء الطبقة الفقيرة الذين لا يستطيعون الدراسة في المدارس الأهلية.

وطالب رزكار من حكومة الإقليم ووزارة التربية والمديريات العامة في المناطق عدم تنفيذ أي عقوبة بحق أي كادر تعليمي لان سبب الإضراب هو عدم الحصول على استحقاقاتهم.

وحول إجراءات الحكومة في الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية وبالخصوص قرار مجلس وزراء الإقليم بتثبيت المحاضرين بعد إقرار الموازنة، بيّن رزكار أنه كان على الحكومة ووزارة التربية بإصدار أمر رسمي وكتاب يوجه لجميع المديرية بقرار مجلس الوزراء علما انه هذا الأمر سوف لن يكلف الحكومة أي شيء.

وبدأ المعلمون والمدرسون في السليمانية مقاطعة العملية التعليمية احتجاجا على تأخير صرف الرواتب وعدم تعيين المحاضرين في 13 أيلول 2023 في كافة مدارس محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها.