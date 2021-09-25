رجال دين مسيحيون: الإقليم هو المكان الوحيد بالعراق والمنطقة يعيش فيه المسيحيون بسلام

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، وفداً من مطارنة إقليم كوردستان وسهل نينوى.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم أنه جرى في الاجتماع، بحث وضع المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق.

وأشاد وفد مطارنة إقليم كوردستان وسهل نينوى بتجربة التعايش السلمي في إقليم كوردستان، كذلك أشار إلى أن إقليم كوردستان هو المكان الوحيد في العراق والمنطقة الذي يعيش فيه المسيحيون بسلام وبحقوق مصانة، كما أثنى الوفد على دور رئيس الحكومة في دعم حقوق المكونات وتنفيذ الإصلاحات الحكومية والتغلب على الأزمات.

هذا وجدد رئيس الحكومة تأكيده على دعم حكومة إقليم كوردستان من أجل ترسيخ ثقافة التسامح وقيم التعايش السلمي والحرية الدينية واحترام حقوق الإنسان.