رجال السليمانية يشتكون من عنف النساء.. سقوط 33 ضحية خلال 6 أشهر

شفق نيوز/ قال اتحاد رجال كوردستان في السليمانية، يوم الجمعة، إنّ العنف الذي يتعرّض له الرجال على يد زوجاتهم زاد بشكل ملحوظ، مشيراً إلى فقدان عشرات الرجال لحياتهم بسبب عنف النساء خلال 6 أشهر من العام الجاري 2021.

وأفاد برهان فرج في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، بأنّ "33 رجلاً فقدوا حياتهم خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي في محافظة السليمانية بسبب العنف الذي تمارسه النساء ضدّهم، مشيراً إلى أنّ 8 منهم قُتلوا بالتعاون بين زوجاتهم وآخرين.

وأضاف أنّه خلال الأشهر الماضية من السنة الحالية، تم تسجيل 279 شكوى تتعلّق بعنف ضدّ الرجال في السليمانية.

وخلال كشفه لإحصائية تضمنت أرقاما توضح تفاصيل حالات العنف الأسري ضدّ الرجال بين عامي 2014 و2021 في محافظة السليمانية، قال فرج إنّ عام 2014 شهد تقديم 409 شكاوى وقتل 5 رجال وانتحار 60 آخرين، بينما سُجّلت 526 شكوى عام 2015 مع مقتل 6 رجال وانتحار 63، وفي السنة التي تلتها تمّ تقديم 583 شكوى من بينها 8 حالات قتل و70 عملية انتحار.

وأوضح أنّ عام 2017 شهد مقتل 5 رجال وانتحار 47 ورفع 61 شكوى، في حين وصل عدد الشكاوى التي قدّمها رجال ضد نساء عام 2018 إلى 558، رافقها 5 حالات قتل و112 عملية انتحار، مشيرا إلى أنّ عام 2019 شهد تسجيل قتل 5 رجال وانتحار 84 آخرين مع تقديم 558 شكوى ضد النساء، اما عام 2020 فقد شهد تسجيل 553 شكوة عنفية ضد الرجال ماتسبب بقتل 8 رجال وانتحار 90 آخرين.

وأكد برهان أن "تزايد حالات العنف ضد الرجال يعود لأسباب كثيرة أهمها الحالة الاقتصادية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى الانفتاح الذي تشهده السليمانية".