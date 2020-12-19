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إرتفاع سعر الدولار يعصف بالأسواق والمهن في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-19T10:00:37+0000
إرتفاع سعر الدولار يعصف بالأسواق والمهن في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعربت نقابة الصاغة في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن استيائها الشديد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مشيرة الى انه انعكس بشكل سلبي على سوق الذهب.

وقال المتحدث باسم النقابة، هندرين ورتي، لوكالة شفق نيوز، ان ارتفاع سعر الدولار اثر بشكل سلبي على سوق الذهب، وهو الان شبه متوقف، فكلما ارتفع الدولار سيرتفع معه سعر الذهب ايضا في الاسواق المحلية.

وبين ان مثقال الذهب من عيار 21 وصل الى 360 الف دينار عراقي اليوم، مشيرا الى انه اذا وصل سعر الدولار الى 145 الف دينار عراقي لكل 100 دولار فأن الذهب سيرتفع اكثر من السعر الحالي بنحو 15 الف دينار لكل مثقال.

وتأثر سوق الذهب في اقليم كوردستان بشكل سلبي عندما منعت الحكومة العراقية تصدير الذهب من خلال مطاري اربيل والسليمانية وما زال القرار ساريا لغاية الان.

ويقول ورتي ان القرار سياسي اكثر منه اقتصادي لان الحكومة العراقية تتعامل مع مطاري اربيل والسليمانية كانهما معابر حدودية.

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