إرتفاع أسعار الزيتون للضعف يثقل كاهل السكان شرق سوريا

شفق نيوز/ ارتفع سعر مادة الزيتون إلى الضعف في مدينة ديرك (المالكية) بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

ويُعد الزيتون من المواد الغذائية الرئيسية والتي لا تغيب عن موائد السكان في تلك البلاد الا انها اندرجت ايضا ضمن السلع والمواد التي شهدت زيادة كبيرة بالاسعار مع تدهور الليرة السورية امام الدولار جراء الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة .

وأفاد بائع خضروات يدعى أبو محمد لوكالة شفق نيوز، أن كميات الزيتون في منطقة ديرك "قليلة جدا" وهي ليست من النوعية الجيدة.

وأضاف أنه اشترى ثلاثة أصناف من الزيتون وهي بلدي وزياتي وآخر يبيعه بسعر يتراوح من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ ليرة للكيلو غرام الواحد.

اما عيسى إبراهيم وهو أحد سكان مدينة ديرك، فقد قال إن سعر الكيلو غرام وصل إلى نحو ٩٠٠ ليرة سورية مبيع الجملة و١٠٠٠ ليرة للمفرد بعد أن كان يباع العام الماضي بـ٤٠٠ ليرة.

وتابع بالقول إن السبب وراء ارتفاع المادة يعود إلى قلّة أشجار الزيتون بالمنطقة "بشكل عام" واستيراده من مناطق سورية أخرى.

وأفاد إبراهيم أن سعر علبة زيت الزيتون سعة ١٦ لترا يصل إلى نحو ٣٥ دولارا أمريكيا أي مايعادل ٩٤ ألف ليرة سورية.

واشتكى من عدم قدرته على شراء كميات كافية من مؤونة الزيتون في ظل ارتفاع الأسعار وبقاء راتبه الذي يتقاضه ثابتا.

وأوضح إبراهيم أنه يتقاضى راتبا يبلغ ٧٥ ألف ليرة سورية (مايعادل نحو ٢٨ دولارا أمريكيا) وهو مبلغ غير متكافئ مع ثمن تكاليف احتياجاتهم الشهرية، مضيفا أنه يحصل على مساعدات مالية من أقاربه في خارج البلاد حتى يتدبر أموره.