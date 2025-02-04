أربيل: 95% من الصيدليات ملتزمة بتسعيرة الأدوية والتنسيق مستمر مع بغداد

شفق نيوز/ أكد مدير عام صحة أربيل، دلوڤان محمد، يوم الثلاثاء، أن هناك لجاناً متابعة مشتركة بين وزارة الصحة ودوائرها، بما في ذلك دائرة صحة أربيل، لمراقبة قطاع الأدوية وضمان التزام الصيدليات بالقوانين والتعليمات المعتمدة خاصة تسعيرة الأدوية.

وقال محمد، في حديث لعدد من وسائل الإعلام من بينها وكالة شفق نيوز، إنه: "لدينا لجان خاصة بنا، ونعمل بالتنسيق مع النقابات المختصة، بالتأكيد على الأسعار المثبتة حاليًا تتم عن طريق الوزارة ودائرة السيطرة النوعية، ونحن نتابع جميع الصيدليات، بالإضافة إلى فحص الملصقات الموجودة على الأدوية والمستلزمات الطبية، حتى يتمكن المواطن من التحقق والإبلاغ عن أي مخالفة قد تكون موجودة في الصيدليات".

وأكد أن "نسبة الالتزام عالية، يمكننا القول إن 95% أو أكثر من الصيدليات ملتزمة بالقوانين والتعليمات المعمول بها، حيث يوجد ملصق (ستيكر) على جميع المنتجات الطبية، وقد تكون هناك بعض الخروقات في الصيدليات الواقعة في المناطق البعيدة عن اللجان الرقابية، ولكن بشكل عام هناك متابعة صارمة وعقوبات مشددة على الصيدليات التي لا تلتزم بهذه التعليمات".

وفيما يتعلق بتفاوت أسعار الأدوية بين بعض الصيدليات، أوضح مدير عام صحة أربيل أن "الأسعار المحددة من قبل وزارة الصحة تمثل الحد الأعلى وليس الحد الأدنى"، مشيراً إلى أن "بعض الصيدليات تبيع بأسعار أقل بسبب الخصومات التي تحصل عليها عند شراء كميات كبيرة من الشركات".

وأضاف: "يُمنع على أي صيدلية بيع الدواء بسعر أعلى من السعر المحدد من قبل الوزارة، ولكن التنافس بين الصيدليات مسموح به، وهناك مطالبات من نقابة الصيادلة للحد من التفاوت في الأسعار وضبط السوق بشكل أكبر، ويتم حالياً دراسة هذا الأمر من قبل الجهات المختصة".

وحول التنسيق مع وزارة الصحة في بغداد، أكد دلوڤان محمد أن "هناك تعاوناً مستمراً بين وزارة صحة الاقليم، ووزارة الصحة العراقية في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالأدوية والتجهيزات الطبية التي تتم عبر الوزارة في بغداد".

وختم تصريحه بالقول: "هناك تعاون بين دائرة السيطرة النوعية في الإقليم وبغداد، ولكن حتى الآن لم يتم توحيد الأسعار بالكامل، رغم وجود نية لجعلها موحدة في المستقبل".