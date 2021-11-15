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أربيل.. 90 مصورا من اقليم كوردستان والعراق يشاركون في معرض للبورتريه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-15T09:37:21+0000
أربيل.. 90 مصورا من اقليم كوردستان والعراق يشاركون في معرض للبورتريه

شفق نيوز/ أقامت دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة بحكومة إقليم كوردستان بالتعاون مع اتحاد المصورين العراقيين معرضا للتصوير الفوتوغرافي خاص بالبورتريه بمشاركة 90 صورة فوتوغرافية لمصورين عالميين وعراقيين ومن الاقليم.

وقال آزاد شكري مدير دائرة الفنون التشكيلية لوكالة شفق نيوز؛ إن "هذا المعرض يعتبر اول عمل مشترك بين مصورين من اقليم كوردستان وباقي مناطق العراق، ونسعى من خلاله ان نكون جسرا للتواصل بين المصورين في عموم البلاد".

وأضاف شكري؛ ان "هذا المعرض لن يكون الاول فقط وإنما نأمل أن تكون هناك معارض اخرى مشتركة سواء في مناطق اخرى او في اربيل من اجل التلاقي واللقاء والاستفادة من تجارب وخبرات البعض".

وحضر مراسيم الافتتاح اوميد خوشناو محافظ اربيل وفرهنك غفور مدير عام الثقافة والفنون في وزارة الثقافة ونخبة من المصورين ومحبي فن التصوير الفوتوغرافي، فيما يستمر المعرض لثلاثة أيام.

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