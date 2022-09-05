أربيل.. 90 ألف دينار تتسبب بجرح شخصين برصاص سائق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة أربيل، عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين بجرح شخصين إثر إطلاق نار في المنطقة الصناعية، وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "خلافاً وقع بين سائق احدى العجلات ومصلح سيارات، في المنطقة الصناعية، وسط أربيل، بسبب أجور تصليح العجلة البالغة 90 ألف دينار عراقي".

وأضاف المصدر أن "سائق العجلة قام بإطلاق النار من مسدسه الشخصي على المصلح "الفيتر" وشقيقه الذي كان معه في المحل وتسبب بجرحهما مما أدى إلى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مبينا ان "قوة امنية طوقت المنطقة وبدأت بالبحث عن الجاني الذي فر الى جهة مجهولة".