أربيل.. 75 ألف زائر إيراني دخلوا عبر إقليم كوردستان صوب كربلاء

شفق نيوز/ أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، تقديم كامل الخدمات للزوار الايرانيين القادمين للمشاركة في الزيارة الأربعينية، عبر إقليم كوردستان.

وقال خوشناو، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع القنصل الإيراني ورئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، وحضرته وكالة شفق نيوز: "سعداء بنجاح هذه العملية للمرة الثالثة، وكانت الخدمات محل تقدير بالنسبة للزوار، حيث قامت حكومة إقليم كوردستان بتقديم جميع ما يلزم لتقديم الخدمات من الناحية الأمنية والصحية".

وأضاف: "زار 75 ألف شخص إقليم كوردستان حتى الآن، واستمرار العمل بشكل متواصل في هذه العملية"، مبيناً أن "فرق مؤسسة بارزاني الخيرية وبالتنسيق مع العديد من اللجان، قاموا بتوفير الخدمات للزوار".