أربيل.. 4500 موقوف ومدان بتهم تعاطي المخدرات

شفق نيوز - أربيل

أُطلقت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، حملة توعية بمخاطر المخدرات تحت شعار "متعاطي المخدرات مريض، بريء".

وقال ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستان جزء من اتفاقية مكافحة المخدرات، التي تشمل جميع الدول الأوروبية والولايات المتحدة وبعض الدول العربية".

وأضاف أن "تطبيق إجراءات مكافحة المخدرات في كوردستان اتخذ خطوات جادة وتوسعت، وشاركت فيه جميع الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان، حيث تم اعتقال 4500 شخص بتهم تعاطي المخدرات والاتجار بها".

وأشار إلى "وجود 900 رجل أعمال في السجون عوقبوا، لكن ليس جميعهم من كوردستان، بل من وسط وجنوب العراق ودول الجوار"، لافتاً إلى "إعادة تأهيل 700 مدمن مخدرات في مراكز الإصلاح العام الماضي".