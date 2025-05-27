أربيل.. 25% من التبادل التجاري بين العراق وتركيا يمر عبر كوردستان

شفق نيوز/ كشفت غرفة تجارة أربيل، يوم الثلاثاء، عن مرور نحو 25% من حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا عبر كوردستان، وسط تأكيدات على استمرار التعاون بين الإقليم والجهات التجارية التركية.

وذكرت محافظة أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فندق ديوان شهد في مدينة أربيل، اليوم الثلاثاء الموافق 27 أيار 2025، انعقاد لقاء تجاري موسع بين الشركات المحلية ونظيراتها التركية، بإشراف مجلس المصدرين الأتراك، وبمشاركة واسعة من شخصيات رسمية واقتصادية".

وأضاف البيان، أن "اللقاء حضره كل من إرمان توبتشو، القنصل العام لجمهورية تركيا في أربيل، وسيوير كمال هاواري، مساعد وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، وكامران صلاح باجكر، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، وبلال كوتوك، رئيس مجلس المصدرين الأتراك، ورسول حاجي عمر، رئيس جمعية المستوردين والمصدرين العراقيين – فرع أربيل، إلى جانب عدد من ممثلي القنصلية التركية ورجال الأعمال من الجانبين".

وشدد كامران صلاح باجكر، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، خلال كلمته على عمق العلاقات الاقتصادية مع تركيا، إن "ما بين 20 إلى 25% من حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا يمر عبر إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "كوردستان يعد البوابة الرئيسية لدخول البضائع التركية إلى العراق"، مؤكداً أن "الغرفة مستمرة في دعم جهود تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين الجانبين".

من جانبه، أعرب رئيس مجلس المصدرين الأتراك، بلال كوتوك، عن "شكره لغرفة تجارة وصناعة أربيل على دعمها"، مبيناً أن "الوفد التركي يضم 21 شركة تبحث عن فرص جديدة للشراكة والنمو".

وأوضح كوتوك، أن "حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ 15 مليار دولار في 2024، 34% منها من نصيب مجلس المصدرين الأتراك".

وأعقب ذلك، كلمة للقنصل التركي إرمان توبتشو، أكد فيها أن غالبية الأنشطة التجارية مع العراق تتم عبر إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الشركات التركية تساهم في مشاريع إعادة إعمار العراق بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.

في المقابل، قال سيوير كمال هاواري، مساعد وزير التجارة والصناعة في حكومة الإقليم، إن "تركيا تُعد شريكاً تجارياً أساسياً، لافتاً إلى أن الشركات التركية تحتل المرتبة الأولى بين الشركات الأجنبية العاملة في كوردستان".

كما ألقى رسول حاجي عمر، رئيس جمعية المستوردين والمصدرين، "فرع أربيل"، كلمة شدد فيها على أهمية استمرار وتطوير التعاون التجاري بين تركيا وإقليم كوردستان.

واختتم اللقاء بجلسات أعمال مباشرة (B2B) بين الشركات التركية الزائرة ونظيراتها المحلية، بهدف بحث فرص الاستثمار والتعاون المستقبلي.