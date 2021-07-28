أربيل وأنقرة ترغبان بتطوير علاقاتهما بالمجالات كافة

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الأربعاء، علي رضا غوناي السفير التركي الجديد في العراق.

وهنأ الرئيس بارزاني، خلال لقاء، سعادة السفير التركي الجديد بمناسبة تسنمه مهام منصبه متمنياً له النجاح.

وفي اللقاء الذي حضره القنصل العام التركي في أربيل، نوقشت علاقات إقليم كوردستان والعراق مع تركيا، وأكد الجانبان الرغبة في تطوير هذه العلاقات في جميع مجالاتها.

الأوضاع في العراق والمنطقة عموماً، الانتخابات العراقية القادمة، حالة تفشي وباء كوفيد-١٩ في العراق وتركيا، الحرب ضد الإرهاب، خطر داعش ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك شغلت محوراً آخر من اللقاء، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.