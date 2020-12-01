أربيل وموسكو تتفقان على عدم حصر علاقتهما بمجال الطاقة

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال لقائه اليوم الثلاثاء السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف على رفع مستوى العلاقات وتبادل زيارات المزيد من الوفود بين الجانبين.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان اليوم ان بارزاني وماكسيموف "اتفقا على أن لا تبقى علاقات أربيل – موسكو منحصرة في التعاون في مجال الطاقة، وأن توسع هذه العلاقات وتنوع، خاصة في المجالين الزراعي والصناعي، وأن يتخذ الجانبان خطوات عملية ويشارك ممثلون عن إقليم كوردستان في الوفود العراقية التي تزور روسيا".

وفي لقاء حضره القنصل العام الروسي في أربيل، تم التباحث حول علاقات إقليم كوردستان والعراق مع جمهورية روسيا الاتحادية، وعمل شركات الطاقة الروسية في إقليم كوردستان، وأحدث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، والانتخابات العراقية القادمة، وعلاقات أربيل – بغداد والحوار لحل مشاكلهما، ومخاطر الإرهاب والتصدي لداعش، إلى جانب مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك من الجانبين، حسب البيان.

واضاف البيان ان الجانبين "شددا على أن الفرصة والأرضية ممهدتان لتوسيع علاقات إقليم كوردستان مع روسيا وتنويعها، وأن يجري في المراحل المقبلة إيلاء المزيد من الاهتمام بتنمية العلاقات بينهما في المجالين الزراعي والصناعي، وكذلك زيادة تسهيلات السفر والتنقل بين إقليم كوردستان وروسيا وتوسيعها، ونوقشت لتحقيق ذلك مسألة وجود رحلات جوية مباشرة بين أربيل وموسكو".