أربيل وموسكو تتفقان على عدم حصر علاقتهما بمجال الطاقة

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال لقائه اليوم الثلاثاء السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف على رفع مستوى العلاقات وتبادل زيارات المزيد من الوفود بين الجانبين.
وقالت رئاسة الاقليم في بيان اليوم ان بارزاني وماكسيموف "اتفقا على أن لا تبقى علاقات أربيل – موسكو منحصرة في التعاون في مجال الطاقة، وأن توسع هذه العلاقات وتنوع، خاصة في المجالين الزراعي والصناعي، وأن يتخذ الجانبان خطوات عملية ويشارك ممثلون عن إقليم كوردستان في الوفود العراقية التي تزور روسيا".
وفي لقاء حضره القنصل العام الروسي في أربيل، تم التباحث حول علاقات إقليم كوردستان والعراق مع جمهورية روسيا الاتحادية، وعمل شركات الطاقة الروسية في إقليم كوردستان، وأحدث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، والانتخابات العراقية القادمة، وعلاقات أربيل – بغداد والحوار لحل مشاكلهما، ومخاطر الإرهاب والتصدي لداعش، إلى جانب مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك من الجانبين، حسب البيان.
واضاف البيان ان الجانبين "شددا على أن الفرصة والأرضية ممهدتان لتوسيع علاقات إقليم كوردستان مع روسيا وتنويعها، وأن يجري في المراحل المقبلة إيلاء المزيد من الاهتمام بتنمية العلاقات بينهما في المجالين الزراعي والصناعي، وكذلك زيادة تسهيلات السفر والتنقل بين إقليم كوردستان وروسيا وتوسيعها، ونوقشت لتحقيق ذلك مسألة وجود رحلات جوية مباشرة بين أربيل وموسكو".