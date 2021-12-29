أربيل ومحافظة إيرانية توقعان مذكرة تفاهم لتنمية التبادل التجاري

شفق نيوز/ وقع محافظ أذربايجان الغربية محمد صادق معتمدان ومحافظ أربيل أميد عبد الرحمن حسن، مذكرة تفاهم التنمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما.

وقال مساعد محافظ أذربايجان الغربية نادر صادقي، بحسب وكالة انباء فارس، "في هذه المذكرة ، أكد الجانبان على تنفيذ الاتفاقات السابقة واستمرار توطيد العلاقات الثنائية وتبادل الخبراء من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي".

وأضاف، "اتفق الطرفان، بموجب هذه المذكرة، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركات نقل مشتركة في أسرع وقت ممكن من أجل تسهيل تنمية التبادل التجاري".

وتابع مساعد محافظ أذربايجان الغربية في الشؤون الاقتصادية في الأشارة إلى اقتدار المحافظة في مختلف المجالات: في هذه المذكرة ، أعلن الطرفان عن استعدادهما لتطوير قطاع صناعة السياحة وإقامة المعارض التجارية والمتخصصة وتبادل الرحلات السياحية والرياضية".

ولفت صادقي إلى "الخبرات القيمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير القطاع الصناعي مع التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة".

ونوه الى ان "وزارة التجارة في إقليم كردستان العراق أعلنت عن دراسة مشروع إنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة في المنطقة الحدودية بين محافظتي أذربايجان الغربية وأربيل ، بمشاركة القطاع الخاص، ومراجعة التسهيلات الفنية لتسيير خط جوي بين مدينتي أروميه وأربيل ، والتنسيق وتوفير المعلومات اللازمة حول الإجراءات القياسية واللوائح الفنية للمحافظتين ومن بين القضايا التي وردت في المذكرة ، نشاط منفذ تمرجين - حاج عمران الحدودي على مدار 24 ساعة والترتيبات اللازمة لتسجيل السيارات العراقية في المنفذ الحدودي".

وترأس محافظ اربيل أميد عبد الرحمن حسن وفدا زار محافظة اذربيجان الغربية منذ يوم الاحد الماضي وعلى مدى ثلاثة أيام ، وزار منشآت المحافظة والتقى بمسؤوليها.

وتربط أربيل وأذربيجان الغربية منطقة تمرجين - حاج عمران الحدودية المشتركة.