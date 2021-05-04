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أربيل ولندن تبحثان تقوية النظام الدفاعي في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-04T18:52:26+0000
أربيل ولندن تبحثان تقوية النظام الدفاعي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع مسؤول عسكري بريطاني، يوم الثلاثاء، تقوية النظام الدفاعي في العراق وإقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني المارشال سامي سامبسون كبير مستشاري الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الاوسط والسفير البريطاني لدى العراق والوفد المرافق في أربيل، وفق بيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وأفاد البيان أن "الاجتماع بحث آخر تطورات الحرب ضد داعش، ومخاوف تنامي نفوذ التنظيم مرة أخرى، وتحركات المسلحين، وكيفية مواجهة تهديداتهم، ودور التحالف الدولي ضد داعش في العراق واقليم كوردستان".

وأضاف أن بارزاني بحث أيضاً مع الوفد البريطاني "دعم ومساعدة بريطانيا والتحالف الدولي لتقوية النظام الدفاعي العراقي ومن ضمنه اقليم كوردستان، وتطوير التعاون المشترك العسكري البريطاني والتحالف الدولي مع العراق واقليم كوردستان".

وعبر بارزاني عن شكره لدور بريطانيا والتحالف في دعم ومساعدة العراق واقليم كوردستان لهزيمة داعش، مؤكدا على حاجة العراق وإقليم كوردستان في استمرار واجب ودعم ومساعدة التحالف الدولي للقضاء على داعش بشكل نهائي.

وكذلك قدم رئيس إقليم كوردستان شكره للدعم العسكري البريطاني لتدريب البيشمركة والمساهمة بالاصلاحات في وزارة البيشمركة.

بدوره، أشاد الوفد الضيف بدور وتضحيات البيشمركة في الحرب ضد داعش، وكذلك اهمية وجود آلية جيدة للتعاون والتنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة بدعم من التحالف الدولي وبالاخص في مناطق الفراغات الأمنية.

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