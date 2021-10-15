أربيل.. وفاة شرطي متأثراً بجروح أصيب بها خلال نزاع مسلح

شفق نيوز/ أفادت الحكومة المحلية في أربيل، الجمعة، بوفاة شرطي متأثراً بجروح أصيب بها خلال نزاع مسلح في ناحية حرير شمالي المحافظة.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في تغريدة على تويتر، "توفي الشرطي الذي أصيب بجروح حرجة نتيجة خلاف بين عائلتين في مركز ناحية حرير".

وأوضح أن الشرطي يدعى ستار جبار قادر وأصيب بجروح خطرة أثناء أدائه واجبه، وتوفي اليوم الجمعة بعد رقوده في المستشفى لعدة أيام.

وتابع بالقول، "في فترة إصابته زرناه أكثر من مرة وقدمنا له كل الدعم اللازم، ولكن بسبب إصابته الحرجة فارق الحياة".

وكان الشرطي قد أصيب إلى جانب اثنين من زملائه إضافة إلى مقتل 3 مدنيين من أسرة واحدة خلال نزاع مسلح عنيف بين عائلتين على قطعة أرض زراعية في مركز ناحية حرير قبل 8 أيام.