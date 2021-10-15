سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل.. وفاة شرطي متأثراً بجروح أصيب بها خلال نزاع مسلح

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-15T14:49:22+0000
أربيل.. وفاة شرطي متأثراً بجروح أصيب بها خلال نزاع مسلح

شفق نيوز/ أفادت الحكومة المحلية في أربيل، الجمعة، بوفاة شرطي متأثراً بجروح أصيب بها خلال نزاع مسلح في ناحية حرير شمالي المحافظة.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في تغريدة على تويتر، "توفي الشرطي الذي أصيب بجروح حرجة نتيجة خلاف بين عائلتين في مركز ناحية حرير".

وأوضح أن الشرطي يدعى ستار جبار قادر وأصيب بجروح خطرة أثناء أدائه واجبه، وتوفي اليوم الجمعة بعد رقوده في المستشفى لعدة أيام.

وتابع بالقول، "في فترة إصابته زرناه أكثر من مرة وقدمنا له كل الدعم اللازم، ولكن بسبب إصابته الحرجة فارق الحياة".

وكان الشرطي قد أصيب إلى جانب اثنين من زملائه إضافة إلى مقتل 3 مدنيين من أسرة واحدة خلال نزاع مسلح عنيف بين عائلتين على قطعة أرض زراعية في مركز ناحية حرير قبل 8 أيام.

related

انتهاء حصيلة النزاع المسلح في اربيل بستة قتلى وجرحى بينهم شرطيون

Date: 2021-10-01 07:28:18
انتهاء حصيلة النزاع المسلح في اربيل بستة قتلى وجرحى بينهم شرطيون

صور.. رأس "پاچة" يقلب صباح أربيل لساحة معركة مسلحة كادت توقع مجزرة

Date: 2021-01-15 08:37:55
صور.. رأس "پاچة" يقلب صباح أربيل لساحة معركة مسلحة كادت توقع مجزرة

صالح وحسين يصلان مجلس وزراء الاقليم ويجتمعان مع بارزاني وطالباني

Date: 2019-09-18 09:09:58
صالح وحسين يصلان مجلس وزراء الاقليم ويجتمعان مع بارزاني وطالباني

مكافحة ارهاب كوردستان تكشف "بالصور" تفاصيل قصف اربيل

Date: 2021-06-26 12:36:12
مكافحة ارهاب كوردستان تكشف "بالصور" تفاصيل قصف اربيل

إقليم كوردستان يرسل وفداً سياسياً وحكومياً رفيع المستوى الى بغداد

Date: 2020-12-08 14:12:41
إقليم كوردستان يرسل وفداً سياسياً وحكومياً رفيع المستوى الى بغداد

حكومة كوردستان تصدر توضيحا بشأن وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة جنرال في اربيل

Date: 2019-08-31 15:42:38
حكومة كوردستان تصدر توضيحا بشأن وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة جنرال في اربيل

اربيل تعلن عودة اسعار غاز الطهي الى طبيعتها وتحذر مستغلي الفرصة

Date: 2021-10-03 14:04:45
اربيل تعلن عودة اسعار غاز الطهي الى طبيعتها وتحذر مستغلي الفرصة

حالتا وفاة بفيروس كورونا في اربيل

Date: 2020-06-14 10:45:00
حالتا وفاة بفيروس كورونا في اربيل