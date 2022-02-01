أربيل.. وصول جثامين 4 مهاجرين غرقوا في بحر ايجه (صور)

شفق نيوز/ أفادت سلطات إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بوصول جثامين أربعة مهاجرين إلى أربيل كانوا قد لقوا حتفهم غرقا في بحر ايجه خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أعادت جثامين هؤلاء بعد إكمال الاجراءات القانونية في اليونان من خلال مطار اربيل الدولي، مشيرة إلى تسليمها لذوي الضحايا.

بدورها، قالت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين والنازحين في بيان ان هؤلاء تعرضوا للغرق يوم 23-12-2021 في بحر ايجه خلال محاولتهم الوصول الى اليونان بطريقة غير الشرعية وتعرضت قواربهم للخرق.