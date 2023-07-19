أربيل.. ورشة تدريب لوزارات بغداد حول جودة الغذاء في العراق (صور)

شفق نيوز / أقيم في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ورشة عمل حول الغذاء وجودته في العراق، تضمنت مشاركة عدد من ممثلي الوزارات الاتحادية.

وقال مشرف المشروع راڤان رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الورشة ضمت 16 شخصاً من وزارات الصحة والزراعة والصناعية الاتحادية، حيث يتم تدريبهم على آلية الحفاظ على جودة الغذاء في العراق".

وأضاف رشيد، أن "الورشة أقيمت بإشراف منظمة UNIDO في الأمم المتحدة، وبتمويل من الحكومة اليابانية، وتنتهي يوم غد الخميس"، مشيراً إلى أن "المنظمة قامت في السابق بتنظيم ورشة تدريبية مشابهة لممثلي الوزارات الكوردستانية".