أربيل وجهة السيّاح المفضلة في رأس السنة

شفق نيوز/ يقبل العديد من السياح من محافظات العراق المختلفة على اقليم كوردستان مع اقتراب حلول رأس السنة.

وتأتي مدينة اربيل في مقدمة محافظات الإقليم في استقبال السياح مع اجراءات وتسهيلات وفعاليات عديدة.

وقال مدير التسويق في هيئة سياحة اربيل سيروان توفيق لوكالة شفق نيوز؛ ان "مدينة اربيل اتخذت العديد من الإجراءات بهذه المناسبة حيث قدمت تسهيلات لدخول السياح الذين يقبلون بكثرة على المدينة ولاسيما محافظات وسط وجنوب العراق".

واضاف ان "من ضمن الاجراءات والاستعدادات الكثيرة التي تم اتخاذها في هذه المناسبة هو تنظيم عدة فعاليات و نشاطات بمناسبة رأس السنة وإقامة المهرجانات الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة السياحة في مدينة اربيل و اقليم كوردستان عامة".

بدوره؛ قال علي (سائح من بغداد) لوكالة شفق نيوز؛ إن "أربيل مدينة جميلة جداً، وسمعتها في مجال السياحة جذبتني منذ سنوات. هذه أول مرة أزور فيها الإقليم في رأس السنة، وكنت متشوقاً لأرى الأجواء الاحتفالية هنا. بصراحة، المدينة مبهرة بحُسن تنظيمها، والأسواق مليئة بالحياة. الأجواء الشتوية رائعة، وأشعر أنني في مكان مختلف تماماً وأتمنى العودة كل عام للمشاركة في هذه المناسبة".

ومن جانبها قالت هدى (سائحة من الموصل) لوكالة شفق نيوز؛ "أنا سعيدة جداً بهذه الزيارة حيث ان أربيل تُشعرني بالأمان والجمال في الوقت نفسه و الأجواء الاحتفالية في الشوارع رائعة، وكل زاوية من المدينة مليئة بالأنوار والزينة وكفتاة، شعرت بالراحة والأمان وأنا أتجول مع عائلتي، وأتمنى أن تستمر أربيل في جذب السياح من جميع أنحاء العراق".

وقال أحمد (سائح من البصرة) لوكالة شفق نيوز؛ إن "الأجواء في رأس السنة جميلة جدا والمهرجانات المقامة تنبض بالحياة و تجعل السائح يفكر في اعادة التجربة كل عام في رأس السنة لان رغم برودة الاجواء الا ان الامان والتنظيم والنظافة والتزيين تجعل منها رائعة".

وتتوقع السلطات المحلية في اربيل استقبال المدينة عشرات الآلاف من السياح خلال رأس السنة.