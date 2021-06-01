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أربيل وبغداد يضعان آلية مشتركة لتدقيق الإيرادات والواردات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-01T11:46:21+0000
أربيل وبغداد يضعان آلية مشتركة لتدقيق الإيرادات والواردات

شفق نيوز/ ضمن إطار اللقاءات والاجتماعات التي يجريها الوفد الرفيع لحكومة إقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء في الزيارة إلى بغداد، عقد الوفد اليوم الثلاثاء اجتماعا مشتركا بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة المالية في الإقليم.

وخلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية والإقتصاد آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان اوميد صباح، و سكرتير مجلس وزراء الإقليم آمانج رحيم، ورئيس ديوان الرقابة المالية في كوردستان خالد جاوشلي، و ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى تم التوقيع رسميا على آلية مشتركة للتنسيق بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي.

وخلال الإجتماع أكد الجانبان على أنهما يعملان بجد ويستعدان لإرسال تقرير إلى وزارة المالية الاتحادية وإقليم كوردستان لتسهيل تنفيذ قانون الموازنة العراقية لعام 2021 لإنفاق الحقوق والمستحقات المالية للإقليم.

بدوره أبدى وفد حكومة الإقليم استعداده لتقديم التسهيلات والاستعدادات كافة، من أجل أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة في اقليم كوردستان بتنفيذ واجباتهما ضمن إطار تلك الآلية التي اتفقا عليها، وإعطاء الأولوية في تنفيذ قانون الموازنة العراقي بموجب المادة 11 من القانون، والتي تخص إقليم كوردستان.

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