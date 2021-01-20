أربيل وبغداد تشكلان لجنة حكومية مشتركة لحماية المنتج المحلي في العراق

شفق نيوز/ اتفقت كل من وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان مع وزارة الصناعة في الحكومة الاتحادية يوم الاربعاء على تشكيل لجنة مشتركة يقع على عاتقها حماية المنتج المحلي وتسوقيه اضافة الى تقليل الروتين في منح اجازات التأسيس الصناعية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده كل من وزير التجارة الكوردستاني كمال مسلم، و وزير الصناعة منهل الخباز والوفد المرافق له في مدينة اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال مسلم خلال المؤتمر "ناقشنا خلال اللقاء التنمية الصناعية والعلامة التجارية والمناطق والمدن الصناعية، والتنسيق والتعاون في المجالات كافة، ومتابعة القرارات التي تصدر من الجانبين حول مسألة حماية المنتج المحلي".

واضاف "قررنا تشكيل لجنة مشتركة وان اللجنة ستشرع بعملها اعتبارا من يوم غد الخميس والتي بدروها سترفع التوصيات من اجل معالجة اية شكاليات بين الجانبين وتفادي تكرارها مستقبلا".

من جانبه قال الخباز ان "الهدف من زيارة اربيل للتعاون والتنسيق في مجال التجارة والصناعة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وان هناك مشاكل تواجه القطاع الصناعي في منح اجازة تأسيس الشركات والمصانع والمعامل وقد ناقشناها بشكل مستفيض، وكذلك ناقشنا حماية المنتج المحلي والاليات المتبعة في هذا المجال اضافة الى انشاء المدن التجارية والصناعية وكذلك الاستفادة من تجربة الاقليم بالاستثمار واستقطاب الشركات الاجنبية للعمل في كوردستان".

ونوه الى اتفاق الجانبين على تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى تجتمع مرة كل 60 يوما وترفع تقاريرها الى مكتبي الوزيرين بما يتعلق بالقطاع الصناعي، ومنح شهادات التأسيس للمصانع والمعامل والشركات، مبينا انه سيقدم الجانبان التسهيلات اللازمة بما يتعلق بهذا الامر.

ووصل وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز يرافقه وزير التجارة علاء أحمد الجبوري يوم الثلاثاء إلى محافظة أربيل على رأس وفد وزاري ضم وكيل الوزارة الفني عادل كريم ومستشار الوزارة لشؤون التنمية قيصر احمد الهاشمي وعدد من المديرين العامين والمسؤولين في مقر الوزارة والشركات في زيارة رسمية للتباحث حول العديد من القضايا المشتركة وفتح آفاق التعاون المستقبلي بين الحكومة الاتحادية والإقليم في المجال الصناعي.