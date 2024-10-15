أربيل.. أوامر قضائية بالقبض على مثيري الفوضى أثناء الدعاية الانتخابية

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأمنية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن صدور أوامر قضائية بإلقاء القبض على جميع الأشخاص الذين شاركوا في إثارة الفوضى وإطلاق النار ليلة أمس خلال فعالية انتخابية، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح ولحقت أضرار بسيارته.

وجاء في بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في ليلة 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في حي زانياري وسط أربيل وأثناء الدعاية الانتخابية كان المواطن (م. ت. أ) يقود سيارة من نوع (لاند كروزر) بين الجماهير فقام أفراد حماية أبناء القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي، بالهجوم عليه وإطلاق نار كثيف وأصابوه وسيارته بأضرار".

وأشار إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يقوم فيها حراس أبناء كوسرت رسول بهذا السلوك فقد فعلوا مؤخراً الشيء نفسه في مسجد في أربيل وأصيب مواطن".

وأضاف البيان أن "تكرار مثل هذه التصرفات والأفعال يدل على أن هناك دافع لزعزعة السلام والاستقرار في أربيل"، مؤكداً أن "اللجنة الأمنية لن تقبل بعد الآن من أي شخص أو حزب أو قوة تريد زعزعة السلام والأمن في أربيل، وسيكونون مسؤولين عن أي عواقب سلبية".

ونوه البيان إلى أنه "تم فتح تحقيق في الحادث الذي وقع الليلة الماضية، وصدرت أوامر اعتقال من قبل القضاء بحق جميع المتورطين في أعمال الشغب".