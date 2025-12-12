أربيل والسليمانية.. مصرع شخصين بحادث سير وإصابة عنصري آسايش في مشاجرة

شفق نيوز- أربيل/ السليمانية

أفاد مصدر محلي في أربيل، يوم الجمعة، بمصرع شخصين إثر احتراق سيارتهما جراء حادث سير وسط عاصمة إقليم كوردستان، فيما أصيب عنصران من الآسايش خلال مشاجرة أثناء توزيع مساعدات إنسانية على المتضررين من السيول في قضاء جمجمال بالسليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السيارة احترقت داخل نفق پيرمام في أربيل وكان بداخلها الضحيتين، حيث قامت فرق الدفاع المدني بإطفاء الحريق وفتح الطريق داخل النفق".

بدوره، قال المتحدث باسم الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، شاخوان علي، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثة واحدة داخل السيارة، أما الجثة الثانية فقد تم انتشالها من قبل الموجودين في المكان لحظة حدوث الحريق".

وإلى السليمانية، حيث اندلعت مشادة وفوضى بين مجموعة من الأهالي أثناء توزيع المساعدات على المتضررين في قضاء جمجمال، الأمر الذي دفع قوات الآسايش إلى التدخل وفض التجمع، بحسب حديث لمصدر أمني.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المشادات والفوضى أسفرت عن إصابة عنصرين من القوة، أحدهما بحالة حرجة"، مبيناً أن "منظمتين قادمتين من أربيل كانتا قد حضرتا إلى جمجمال لتوزيع المساعدات بالقرب من مسجد سالار فقي".

وأضاف أن "قوات الآسايش، والتي كُلّفت خلال الأيام الماضية بحماية ممتلكات الأهالي بعد الفيضانات الأخيرة، حاولت السيطرة على الفوضى، إلا أن إطلاق نار وقع من بين المدنيين المحتشدين أمام موقع التوزيع، ما أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الآسايش، أحدهما يُدعى (أ. س. ح) وتعرض لإصابة خطرة نُقل على إثرها إلى مستشفى السليمانية".

وبحسب المعلومات الواردة التي نقلها مراسل وكالة نيوز، فقد تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على الموقف، وبدأت بحملة تفتيش للبحث عن مطلقي النار، فيما لم يتم اعتقال أي مشتبه به حتى الآن.

يُشار إلى أن قضاء جمجمال تعرّض في التاسع من الشهر الجاري لموجة سيول قوية خلّفت أضراراً مادية كبيرة، أسفرت عن وفاة مواطنَين وإصابة آخرين، فيما قدّرت الخسائر الأولية بنحو 14 مليار دينار.