أربيل والسليمانية.. إحباط محاولة قتل واعتقال 4 أشخاص نشروا محتويات "غير لائقة" (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل، مساء اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة قتل لمواطن بسبب خلافات شخصية، فيما اعتقل أمن السليمانية أربعة أشخاص نشروا محتويات "غير لائقة" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قواتها ألقت متهمين اثنين قدما من محافظة كركوك إلى أربيل بهدف تنفيذ عملية انتقامية وقتل شخص كانا على خلاف سابق معه.

وأوضحت أن المتهمين أطلقا النار وتسببا بإصابة الشخص المستهدف، وعند محاولتهما الفرار، تم إلقاء القبض عليهما من قبل القوات التابعة لمديرية شرطة محافظة أربيل، مشيرة إلى فتح تحقيق مع المتهمين، وبحسب قرار القاضي المختص، تم توقيفهما على ذمة التحقيق.

بدورها أفادت مؤسسة أمن إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في تاريخ 5 أيار/ مايو الجاري، قامت مديرية آسايش السليمانية باعتقال أربعة أفراد من مستخدمي تطبيق "تيك توك" بعد قيامهم بنشر صور ومقاطع فيديو تحتوي على محتويات "غير لائقة وتتنافى مع القيم الاجتماعية والأخلاقية".

وذكرت المؤسسة أن المعتقلين تم القبض عليهم بعد تحقيقات دقيقة واستناداً إلى معلومات وردت من المواطنين، حيث تم ضبط المواد المخالفة والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت أن الحملة تأتي ضمن إطار العمل المستمر لحماية المجتمع من أية تهديدات قد تنشأ عن المحتويات المخلة أو غير القانونية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين في مكافحة مثل هذه الظواهر.