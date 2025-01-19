أربيل والسليمانية.. الإطاحة بقاتل وعصابة لسرقة السيارات (فيديو وصور)

شفق نيوز/ أعلن جهاز آسایش إقليم كوردستان، يوم الأحد ، عن اعتقال المشتبه به الرئيس في جريمة قتل امرأة وقعت بمدينة أربيل، فيما تمكنت شرطة السليمانية من جانب آخر، باعتقال متهمين اثنين بسرقة سيارة.

وقال جهاز الآسايش في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجريمة وقعت بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير 2025، حيث قُتلت امرأة تدعى (ز، ي، ت) على يد شقيقها المدعو (ت، ي، ت) نتيجة خلافات عائلية، وأثارت القضية اهتماماً واسعاً بعد تداولها في وسائل الإعلام، مما دفع جهاز آسایش الإقليم للتحرك الفوري".

وأضاف: "تم إطلاق تحقيقات شاملة بمشاركة مديرية آسایش شرق أربيل ومديرية آسایش السليمانية، وبالتعاون مع مديرية تكنولوجيا المعلومات، لتتبع تحركات المشتبه به، وأسفرت التحقيقات عن تحديد مكان اختبائه في مدينة كويسنجق".

وتابع "وفي 15 كانون الثاني/ يناير 2025، تمكنت قوات الأمن من القبض على المشتبه به وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة"، مؤكدا أن "المتهم يخضع حالياً للإجراءات القانونية بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

وأشاد الجهاز بـ"جهود فرق الأمن وتعاونها الفاعل الذي أسفر عن سرعة القبض على المشتبه به، كما أكد التزامه بمواصلة العمل على حماية الأمن والاستقرار وملاحقة مرتكبي الجرائم لضمان العدالة".

وبين أن "جريمة القتل جاءت على خلفية مشاكل عائلية، مما يعكس تزايد أهمية تعزيز التوعية المجتمعية بشأن حل النزاعات الأسرية بطرق سلمية".

كما أعلنت مديرية شرطة السليمانية، عن اعتقال شخصين متهمين بسرقة سيارة، وذلك عقب تحقيقات سريعة باشرتها بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين.

وقالت الشرطة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مواطنا تقدم ببلاغ مواطن بشأن سرقة سيارته، فباشرت فرق مكافحة الجريمة في المديرية، بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة في قضاء رانية وإدارة أسايش السليمانية، بإجراء تحقيقات موسعة لتتبع الجناة".

وفتت إلى أن "الفرق الأمنية تمكنت، بعد جمع المعلومات واستصدار قرار قضائي، من تحديد موقع المشتبه بهما وضبط السيارة المسروقة التي كانت بحوزتهما، وهما (ب، ح، م) من مواليد 2002 و(س، أ، و) من مواليد 2000، تم توقيفهما بموجب المادة 446 من قانون العقوبات العراقي".

وأكدت الشرطة في ختام بيانها: "نؤكد التزامنا بمكافحة كافة أشكال الجريمة، ونعمل جاهدين على تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة من خلال تكثيف جهودنا الأمنية وملاحقة الجناة".