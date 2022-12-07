‏أربيل.. هيئة رفع الألغام في كوردستان تعلن تطهير سبعة حقول ملغمة

شفق نيوز / ‏أعلنت هيئة رفع الألغام في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تطهير سبعة حقول في حدود محافظة أربيل.

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "في إطار الجهود المبذولة لرفع الألغام في الإقليم تمكنت الفرق الخاصة بالهيئة من تطهير سبعة حقول بشكل كامل في حدود محافظة أربيل".

‏وأضاف بيان الهيئة أن "الحقول كانت تقع في قضاء كويسنجق وإدارة سوران المستقلة وقضاء جومان وقضاء ميرگسور"، مشيراً إلى "تسليم هذه الحقول إلى أصحابها الأصليين بعد التأكد من تنظيفها بشكل كامل".