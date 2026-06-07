أربيل.. هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف مقراً لـ"الجيش الوطني الكوردستاني" المعارض لطهران

شفق نيوز - أربيل

أفاد مصدر محلي، صباح اليوم الأحد، بأن طائرة مسيّرة مجهولة الهوية استهدفت مقر "چمشار" التابع لـ"الجيش الوطني الكوردستاني" المعارض لطهران، وذلك ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه لم يتسنَّ معرفة حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن الهجوم حتى وقت إعداد هذا الخبر.

ويأتي هذا الهجوم بالتزامن مع اعتراض مقاتلات حربية أميركية طائرتين مسيّرتين مجهولتين في ناحية "بجيل" التابعة لقضاء عقرة ضمن محافظة دهوك وإسقاطهما، دون تسجيل إصابات بشرية باستثناء أضرار مادية محدودة في موقع سقوط الحطام.