بعد الهجوم بالمسيرات.. تعطيل دوام المدارس الكوردية والعربية في أربيل ودهوك (تحديث)

شفق نيوز- أربيل

تعرضت مدينة أربيل، ليل السبت/ الأحد، لهجمات بطائرات مسيرة، أدت لأضرار مادية نتيجة سقوطها على منازل.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "هجمات بطائرات مسيرة، استهدفت أربيل، وجرى اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية".

وأضاف أن "المسيرات، وبعد اعتراضها سقطت على منازل في قضاء خبات، وأخرى على منزل في عينكاوا، محدثة أضرارا مادية كبيرة".

ولاحقا، أعلنت محافظة أربيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظرًا للظروف غير الملائمة الحالية، نعلن أن يوم غد عطلة رسمية في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، ابتداءً من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعات والمعاهد".

وفي محافظة دهوك، أعلن المحافظ علي تتر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بسبب الوضع الأمني اليوم، 29 آذار 2026، سيتم تعليق الدوام في جميع المدارس والجامعات رسميًا".

كما أعلنت ممثلية المدارس العربية في أربيل، عبر بيان لها: تزامنا مع تعطيل الدوام في وزارة التربية في الاقليم والأوضاع الراهنة التي تمر بها مدينة أربيل، فقد تقرر أن يكون يوم غد الاحد 2026/3/29، عطلة في جميع مدارس قسم تربية أربيل"ز