أربيل.. أنصار الديمقراطي الكوردستاني يحتفلون بفوز حزبهم في الانتخابات (صور وفيديو)

شفق نيوز- أربيل

خرج الآلاف من أنصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني في شوارع مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، رافعين رايات الحزب وصور زعيمه مسعود بارزاني، للاحتفال بفوز الحزب في النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية، على مستوى المحافظة والإقليم.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، احتفالات أنصار الحزب في مركز أربيل قرب سوق القلعة والمعلم الحضاري للمحافظة، يستقلون سياراتهم رافعين رايات الحزب ذات اللون الأصفر وشعاره باللون الأحمر.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، نتائج الانتخابات التشريعية للدورة النيابية السادسة، مؤكدة أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني تصدر نتائج أربيل بـ369118 صوتاً، يليه الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ79301 صوتاً، ومن ثم تيار الموقف الوطني بـ63288 صوتاً.

في حين أكد مسؤول مكتب تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في "السليمانية – حلبجة - رابرين" علي حسين، في وقت سابق من اليوم، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني تصدّر نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية وحصل على المرتبة الأولى في عدد الأصوات.

وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الحزب الأول في العراق وقد حصل على المرتبة الأولى في عدد الأصوات"، موضحاً أن "أصوات الحزب في محافظة السليمانية ارتفعت بنحو 20 ألف صوت عن الانتخابات السابقة".