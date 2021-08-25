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أربيل.. ناشطون ينتقدون التأخير في منافذ التطعيم ضد كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-25T09:04:37+0000
أربيل.. ناشطون ينتقدون التأخير في منافذ التطعيم ضد كورونا

شفق نيوز/ انتقد ناشطون مدنيون، يوم الاربعاء، تأخير العمل في منافذ لقاح فيروس كورونا في "مركز نازدار بامرني" في محافظة أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وكتبت اشتي شهباز ناشطة مدنية على صفحتها في الفيسبوك، انتظرنا لغاية الساعة ما بعد العاشرة صباحا ولم ياتِ أحد لإعطاء اللقاحات للمواطنين مع انهم ابلغوا المواطنين بضرورة الحضور في الساعة الثامنة والنصف صباحا".

وتضيف، "هناك من قدم من مناطق بعيدة ولكن لم يتهم بهم احد"، موضحة بالقول، "حتى ادارة مركز نازدار بامرني الصحي ايضا قالوا لادخل لنا بهذا القسم لانه دائرة خاصة ولانعرف لماذا لم يأتوا لغاية الان".

وأكدت، أن "بعض الناس انتظروا لساعات في هذا الحر".

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