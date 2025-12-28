أربيل.. موجة ثلوج في سيدكان تغيب 8 رعاة وتحاصر 7 متسلقين

شفق نيوز- أربيل

أفادت مديرية الدفاع المدني في إدارة سوران المستقلة بوازرة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم الأحد، بفقدان أثر ثمانية أشخاص ومحاصرة فريق لتسلق الجبال جراء موجة الثلوج والظروف الجوية القاسية في منطقة "سيدكان".

وقال مدير الدفاع المدني في سوران، کاروان ميراودەلي، لوكالة شفق نيوز، إن "ثمانية أشخاص من أصحاب المواشي (رعاة) ممن توجهوا إلى المناطق الجبلية في حدود ناحية سيدكان، انقطع الاتصال بهم منذ ليلة أمس ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة".

وأوضح: "نحن على تواصل مستمر وبحث مكثف منذ ليلة أمس، لكننا لم نتمكن من معرفة أي معلومات عن مصيرهم، علماً أنهم جميعاً من سكان المنطقة، وقد تم تزويدنا بهويات سبعة منهم".

وفي سياق متصل، كشف مدير الدفاع المدني عن حادثة أخرى في ذات المنطقة، قائلاً: "إن فريقاً من متسلقي الجبال مكوناً من 7 أشخاص، حوصروا منذ يوم أمس أيضا في إحدى قمم جبال سيدكان الوعرة، وقد أطلقوا نداء استغاثة لإنقاذهم حيث سيتم إرسال فرق من الدفاع المدني لإنقاذهم ".

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري تتعرض مناطق ومدن اقليم كوردستان، وخاصة الحدودية والجبلية منها إلى تساقط كثيف للأمطار والثلوج مما تسبب بعرقلة التنقل في بعض الطرق الرئيسية.

في غضون ذلك، أغلقت الانهيارات الصخرية طريق "هيبة سلطان" في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة اربيل، وفقا لمقطع فيديو تداوله مدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.