أربيل.. مهرجان منتجات محلية يجذب الزوار ويطرح بديلاً عن المستورد (صور)

شفق نيوز/ انطلق في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، مهرجاناً للمنتجات المحلية، بمشاركة أكثر من 80 شركة، و200 شخص من أصحاب المنتجات بمختلف الأصناف.

وقالت ساكار آزاد - مشاركة في المهرجان - لوكالة شفق نيوز، إن "مشاركتها في هذا المهرجان كان من خلال الإكسسورات النسائية التي هي صناعة يدوية حيث يوجد إقبال جيد من قبل الناس الذين يزورون المكان".

من جانبه، ذكر هيوا محمد، صاحب شركة مشاركة، للوكالة: "شاركنا للمرة الأولى في هذا المهرجان من خلال زيت الطعام الطبيعي (فريش أويل) حيث نجد في الوقت الحالي إقبالاً أكثر من قبل الناس على المنتجات الغذائية الطبيعية والمحلية كونها أكثر صحية".

وأضاف محمد، أن "هذه النوعية من المهرجانات مهمة لأنها تساعد في التسويق للمنتجات ونشر الوعي لدى المواطنين بوجود منتجات محلية وطبيعية بديلة وممتازة عن المنتجات المستوردة من الخارج".