أربيل.. مهرجان لعبة "الصينية" ينطلق في "بيت التركمان"

شفق نيوز/ انطلق في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، مهرجان "الصينية" في "بيت التركمان" بمشاركة عدد كبير من الفنانين والمواطنين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن هذه اللعبة من الألعاب التراثية القديمة في أربيل ومناطق أخرى، حيث تُنظم سنوياً بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وأضاف مراسلنا أن المهرجان شهد مشاركة واسعة من اللاعبين الذين يستعدون مسبقاً لخوض المنافسات، ليس فقط من أرييل، بل من مختلف مدن كوردستان والعراق، حيث تُقام المباريات بنظام الفرق وتستمر حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وتابع مراسلنا أن المهرجان تضمن في جملة فعالياته، إقامة أمسيات غنائية تراثية وغيرها من الفعاليات.