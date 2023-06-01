أربيل.. مهرجان بمناسبة اليوم العالمي للطفولة والأهالي يعربون عن "امنياتهم" (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الخميس مهرجاناً بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، وفيما طالب الأهالي بتكرار هذه الفعاليات السنوية، أكدوا إمكانية استثمار هذه التجمعات البشرية للتوعية ومعالجة بعض الظواهر مثل التنمر وغيره.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المهرجان أقيم في متنزه شاندر وسط مدينة اربيل بمشاركة عشرات العوائل الذين اصطحبوا أطفالهم للاحتفال بفعالياته، كذلك تضمن المهرجان إضفاء الصبغة الرسمية عبر مشاركة شخصيات حكومية.

وقال سيروان محمد وهو أحد المشاركين لوكالة شفق نيوز إن "هذا المهرجان هو الأكبر من نوعه في إقليم كوردستان بمناسبة اليوم العالمي للأطفال وقد أتيت الى هنا برفقة اطفالي لكي يستمتعوا بهذه الأجواء الاحتفالية الجميلة".

من جانبها قالت سوز آزاد وهي طفلة في الثالثة عشرة من عمرها لوكالة شفق نيوز "سعداء جداً بهذه الاحتفالية التي تتضمن العديد من الفقرات"، معربة عن أمنيتها "اقامة هذه النوعية من المهرجانات كل سنة".

بدورها قالت سمية خضر التي شاركت في المهرجان لوكالة شفق نيوز إن "من الضروري الاهتمام أكثر بالنشاطات التي تخص الأطفال في اقليم كوردستان لانهم جيل المستقبل اضافة الى استغلال هذه المناسبات للتوعية بالمشاكل التي تواجه الأطفال ومنها العمالة والتنمر".