أربيل .. مهرجان التراث يحاكي طبيعة إقليم كوردستان وتاريخه بإبداعات طلبة المدارس

شفق نيوز / بين اللوحات مروراً بالأطعمة المختلفة وطرق تحضيرها في مناطق كوردستان وصولاً الى استخدام المستلزمات التراثية والقديمة، استضافت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مهرجان التراث لطلبة المدارس.

وأبدع الطلبة في تجسيد طبيعة الإقليم في هذا المهرجان، فضلاً عن إطلاق مهاراتهم في إعداد الأطعمة وربط الحاضر بالماضي عبر أدوات ومستلزمات استخدمتها العشائر والأسر الكوردستانية في أزمان مختلفة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز الذي حضر فعاليات المهرجان إن العديد من الفقرات المتنوعة تضمنها المهرجان حيث بدأ بالأغاني الشعبية الكوردية، فيما كانت المعارض الفنية جزءاً أساسيا من فعالياته.

ويقول سامي محمد وهو أستاذ مشارك في المهرجان الطلابي لوكالة شفق نيوز ان "الطلبة شاركوا بعدد من اللوحات حيث تجسد أغلبها المناظر الطبيعية الجميلة للمناطق المختلفة في اقليم كوردستان بالاضافة الى لوحات اخرى للملابس الشعبية وغيرها".

كما تضمن المهرجان اطعمة شعبية كوردية، إذ تقول الطالبة ساوين معروف لوكالة شفق نيوز إن "هذه الاطعمة تم طهيها من قبل الطلاب المشاركين حيث تضم اطعمة مختلفة، مع توضيح طرقها في مناطق الإقليم المختلفة مثل (الدولمة) التي تختلف بطريقة تحضيرها في اربيل عن قضاء كويسنجق وعن بقية المناطق الاخرى فضلاً عن الاطعمة الاخرى مثل البرياني والكفتة وغيرها".

كما شهد المهرجان اقامة معرض للمستلزمات التراثية والقديمة اذ تقول الطالبة سروة قادر لوكالة شفق نيوز إن "المهرجان يضم عدداً كبيراً من المستلزمات المنزلية القديمة اضافة الى الآلات القديمة التي كانت العشائر الكوردية تستخدمها في الزراعة والمهام اليومية مثل الأواني و(السماور) ومختلف الآلات والاغراض والمقتنيات القديمة ".

وتبين قادر أن "الجلسات الشعبية صناعة الخبز التقليدي الكوردي كانت واحدة من الفعاليات التي تضمنته المهرجان بمشاركة طلابية واسعة".