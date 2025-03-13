أربيل.. مقتل مواطن بانفجار لغم في جبل رولة بقضاء رواندوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني بقضاء رواندوز في محافظة أربيل، يوم الخميس، بمقتل مواطن جراء انفجار لغم من المخلفات الحربية في المنطقة.

وقال مدير الدفاع المدني كاروان ميراودلي، لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة أشخاص توجهوا صباح اليوم الخميس إلى جبل رولة ضمن حدود قضاء رواندوز، حيث انفجر لغم هناك، ما أدى إلى مقتل أحدهم ويدعى محمد حسن".

وأضاف أن "الفرق المختصة تعمل حالياً على انتشال الجثة"، مبيناً أن "الضحية كان متزوجاً وينحدر من قرية جوله ميرك التابعة لقضاء خليفان".