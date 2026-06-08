أربيل.. مقتل طفلة بإطلاق نار والقبض على أربعة متهمين

شفق نيوز- اربيل

أعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم الاثنين، القبض على أربعة متهمين على خلفية حادث إطلاق نار وقع في ناحية قوشتبة جنوبي المحافظة، وأسفر عن مقتل طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع عند الساعة 11:00من ليلة أمس، بعد مشاجرة تخللها إطلاق نار بين طرفين في الناحية، مشيرة إلى أن قوات الشرطة وصلت فوراً إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقاً في القضية.

وأضافت أن إطلاق النار أسفر عن تعرض سيارة من نوع (تويوتا لاندكروزر - سوداء اللون) لأكثر من ثماني رصاصات، فيما أصيبت الطفلة "روژين محمد عبد الرحمن" داخل السيارة برصاصة في كتفها الأيمن، قبل أن تفارق الحياة بعد نقلها إلى المستشفى.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الخلاف بدأ قبل يوم من الحادث خلال مباراة كرة قدم في ملعب قوشتبة بين الطرفين دون تسجيل شكوى رسمية، قبل أن يتجدد في اليوم التالي داخل سوق الناحية ويتطور إلى إطلاق نار.

وأشارت المديرية إلى أنه تم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين والقبض عليهم بقرار من قاضي تحقيق بيرمام، وهم أربعة أشخاص، مبينة أنهم محتجزون حالياً وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، فيما تتواصل الإجراءات القانونية بحقهم.