أربيل.. معرض للأعمال اليدوية يوفر فرص عمل "مستقبلية" للشباب وكبار السن (صور)

شفق نيوز / انطلقت في مدينة أربيل، عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس فعاليات معرض بازار الورد للأعمال اليدوية، فيما أوضحت المشرفة على البازار انه يوفر "فرصة ترويج عمل" للشباب وكبار السن.

وقالت منظمة البازار نجيبة عبد الرحمن لوكالة شفق نيوز إن "هذا المعرض الذي سيتسمر لمدة يومين يشارك فيه عدد كبير من أصحاب الاعمال اليدوية اذ يقومون بعرض مواهبهم المختلفة في الرسم واللوحات والاعمال اليدوية الاخرى".

واضافت ان "هذا المعرض يوفر فرصة جيدة لأصحاب المشاريع الصغيرة من اجل عرض بضاعتهم والترويح لها اضافة الى الكسب المادي منها حيث يتضمن مشاركة الشباب والشابات فضلا عن مشاركة كبار العمر ايضا من كلا الجنسين".

من جانبه قال صلاح داخل حمد وهو احد المشاركين في المعرض لوكالة شفق نيوز ؛" شاركت في هذا المعرض بالرسم على الخشب حيث اقوم برسم هذه اللوحات من خلال تطعيمها بالسيراميك و الحجر، وتتضمن لوحات بغداديات و لوحات افارقة من دون ملامح وجه و بابليات و لوحات مكتوب عليها آيات قرآنية ".

وأضاف داخل أن "أسعار هذه اللوحات التي رسمها تبدأ من 5 الاف لغاية 15 الف دينار عراقي"، مشيرا الى ان "الاقبال على شرائها كبير في هذه البازارات".