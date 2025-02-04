أربيل.. معرض تشكيلي يجسّد جمال الطبيعة في كوردستان (صور)

شفق نيوز/ افتتح في مدينة أربيل، يوم الثلاثاء، معرض فني للوحات تشكيلية، ركزت على طبيعة مناطق وجبال إقليم كوردستان..

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين تم افتتاح معرض تشكيلي اليوم، للفنان بنار بيرداود، حيث عرض مجموعة لوحات فنية ملونة عن طبيعة كوردستان الخلابة.

ووثقت كاميرا شفق نيوز، لحظة افتتاح المعرض، وتجول زوراه أثناء اطلاعهم على اللوحات الفنية، وكذلك اللوحات التي تزينت بها جدران المعرض.