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    • أربيل.. مصرع فتاة إثر سقوطها من بناية سكنية وشاب يقتل والدته

    أربيل.. مصرع فتاة إثر سقوطها من بناية سكنية وشاب يقتل والدته قلعة أربيل الأثرية وسط المدينة(أرشيف)
    2026-07-04T10:19:40+00:00

    شفق نيوز - أربيل

    شهدت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حادثتي وفاة وجريمة قتل منفصلتين، مما استدعى تحركاً فورياً من الأجهزة الأمنية للكشف عن ملابساتهما.

    في الحادثة الأولى، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن فتاة لقيت حتفها إثر سقوطها من شرفة شقتها في مجمع "گنجان سيتي" السكني، وسط شكوك تحوم حول إقدامها على الانتحار.

    وأوضح المصدر أن الفتاة التي ترمز الحروف الأولى من اسمها إلى (م. ف)، وتبين أنها تعمل في أحد المرافق السياحية (النوادي الليلية) بالمدينة، فارقت الحياة عقب سقوطها من المبنى، مشيراً إلى أن قوة أمنية طوّقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً موسعاً للكشف عن دوافعه، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي.

    وفي سياق أمني آخر، أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عن إلقاء القبض على شاب أقدم على قتل والدته في قضاء "بنصلاوة" التابع للمحافظة.

    وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قواتها تلقت بلاغاً عصر يوم أمس الجمعة بوقوع جريمة قتل، وعند وصول فرق الشرطة تبين أن مواطنة ترمز الحروف الأولى من اسمها إلى (ن. ن. ر) قُتلت على يد ابنها، مؤكدة أن قوة من مركز شرطة بنصلاوة تمكنت من اعتقال المتهم في الحال، وفتحت ملف تحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية ومعرفة دوافع الجريمة.

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