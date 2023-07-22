أربيل.. مصرع شخص بحادث سير ونوبة تودي بشقيقه بعد تلقيه الخبر

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم السبت، بمصرع شخص في حادث سير بإحدى مناطق المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شخصاً يدعى (هيرش اسماعيل)، توفي صباح اليوم في حادث تصادم لعجلته مع عجلات اخرى بقضاء خبات الواقع في محافظة أربيل".

وأضاف المصدر أن "شقيق المتوفى ويدعى (قاسم اسماعيل) توفي أيضاً بنوبة قلبية حادة بعد سماع خبر وفاة شقيقه الخبر".

وشهدت اربيل فجر اليوم، مصرع أسرة من ثلاثة أفراد اثر حادث سير على طريق دارتو في المحافظة.