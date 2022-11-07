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أربيل.. مصرع شخصين بحادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-07T18:49:26+0000
أربيل.. مصرع شخصين بحادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة

شفق نيوز / أعلنت مديرية مرور أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، مصرع شخصين في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة على إحدى الطرق الرئيسة.

وقال المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في تمام الساعة 4:45 عصر اليوم، حيث كان يقود شخص دراجة نارية عكس السير على طريق أربيل - كسنزان واصطدمت مع سيارة من نوع شوفرليه، ما أدى إلى مصرع راكبي الدراجة".

وأضاف حاجي، أن "عند تحقيق الفرق المختصة في المكان تبين أن السائق كان المتسبب بالحادث لقيادته دراجته النارية عكس اتجاه السير".

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