أربيل.. مصرع شاب غرقاً في سد گۆمەسپان

شفق نيوز- أربيل

أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل، يوم الجمعة، بوفاة فتى من أهالي المحافظة، غرقاً أثناء السباحة في سد گۆمەسپان.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ظهر اليوم في الساعة 14:40، غرق فتى أثناء السباحة في سد گۆمەسپان، وتمكّن أفراد عائلته من انتشال جثته".

وبينت المديرية أن "الفتى يُدعى (أنس جمال بايز)، وكان يبلغ من العمر 14 عاماً، ويسكن في حي هەولێری نوێ بمحافظة أربيل"، مشيرة إلى أنه "بعد إخراج الجثة، تم إرسالها إلى دائرة الطب العدلي في أربيل لإجراء الفحوصات، ثم سُلّمت إلى ذويه".

ولفتت إلى أنه "لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، نناشد الأهالي والأمهات والآباء بعدم السماح لأبنائهم وأفراد أسرهم بالسباحة أو التنزه في أماكن غير مخصصة لذلك، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن مديرية الدفاع المدني".