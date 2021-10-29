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أربيل .. مصرع امرأة وأبنتيها بحادث دهس مروع ومقتل امرأة طعنا داخل منزلها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-29T07:08:51+0000
أربيل .. مصرع امرأة وأبنتيها بحادث دهس مروع ومقتل امرأة طعنا داخل منزلها

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم شرطة محافظة أربيل المقدم فاضل حاجي يوم الجمعة بمصرع امرأة وبنتيها بحادث دهس مروع على الطريق الرئيسي الرابط بين أربيل و مخمور.

وقال حاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عجلة مجهولة دهست ثلاثة أشخاص امرأة وابنتيها على الطريق المذكور ليفارقن الحياة من حينه، مشيرا إلى هروب العجلة المتسببة بالحادث.

وفي حادث آخر ذكرت شرطة محافظة أربيل، أنها عثرت على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية فإن قوات الشرطة شرعت بالتحقيقات الأولية وتبين أن القتيلة هي المدعوة (آورينگ عمر عثمان) تبلغ من العمر 41 عاماً تم قتلها بواسطة طعنها بسكين.

وأضاف أن قوات الشرطة بدأت تحقيقا شاملا لتحديد الجاني الرئيسي في الحادث، وأنها ستكشف المزيد من التفاصيل في المستقبل القريب.

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