أربيل.. مصرع امرأة إثر سقوطها من شقة سكنية والشرطة تعتقل زوجها

شفق نيوز- اربيل

أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، يوم السبت، مصرع امرأة إثر سقوطها من إحدى الشقق السكنية في المدينة، فيما ألقت القبض على زوجها وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.

وذكرت المديرية، في بيان، أن قوات الشرطة تلقت بلاغاً عن الحادث، وعلى الفور توجهت، برفقة قوات مديرية أسايش أربيل، إلى موقع الواقعة.

وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الضحية تُدعى (س. ا. ع)، من مواليد عام 1997، وهي كوردية من روجآفا (غرب كوردستان)، وقد فارقت الحياة في موقع الحادث متأثرة بإصابتها، قبل نقل جثمانها إلى معهد الطب العدلي في أربيل.

وأشارت المديرية إلى إلقاء القبض على زوج الضحية، مبينة أنه أفاد في التحقيقات الأولية بحدوث مشادة كلامية بينهما قبل وقوع الحادثة.

وأكدت فتح ملف تحقيقي لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الواقعة.