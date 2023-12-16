أربيل.. مصدر يتحدث عن نسبة المشاركة في انتخابات النازحين (صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، بنسبة المشاركة في انتخابات النازحين الذين يقترعون في التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات العراقية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "نسبة المشاركة بلغت 46%".

وتضم أربيل الآلاف من النازحين الذين يحق لهم التصويت ضمن الاقتراع الخاص والذي ينتهي عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت.

وكان مدير مكتب دهوك للمفوضية المستقلة للانتخابات خالد عباس قال في وقت سابق اليوم السبت، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة المشاركة للنازحين في عملية التصويت حتى الآن بلغت 57 بالمائة، فيما بلغت نسبة التصويت العسكري 65 بالمائة"، متوقعا "زيادة هذه النسبة في الوقت المتبقي من عملية التصويت".

وفتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم السبت، أبوابها أمام أفراد القوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.